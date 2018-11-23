Эд Ширан рассказал, когда выйдет его новой альбом



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Эд Ширан kp.ru

Не стоит рассчитывать, что Эд Ширан вскоре порадует нас очередным хитом а-ля Shape of You

Популярный музыкант Эд Ширан заявил, что следующего альбома его поклонникам придется ждать не раньше начала 2020 года.

Не так давно Эд Ширан сочетался браком со своей девушкой, но толком отпраздновать свадьбу так и не смог. Музыкант сейчас находится в мировом гастрольном турне в поддержку альбома Divide, так что времени у него нет не то что на запись новой музыки – на свою жизнь вообще.

Не удивительно, что после окончания гастрольного тура Эд собирается взять продолжительную паузу и как следует отдохнуть.

В интервью BBC Radio 2 Ширан рассказал, что тур продлится до сентября следующего, 2019 года, а затем музыкант планирует «блэкаут» минимум на год – так что следующий альбом выпустит не раньше конца 2020 года.

Впрочем, совсем уж молчания от Ширана его поклонникам ждать не стоит:

«У меня выйдут кое-какие вещи, не знаю, можно ли называть их альбомами, но кое-что выйдет. А вот следующий «альбом»-альбом будет еще нескоро».

Джерело: popcornnews