Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике



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Екатерина Бужинская instagram.com/buzhynska/

Артистка показала раритетный снимок в соцсети

Обладательница соблазнительных форм, украинская певица Екатерина Бужинская, отметившая намедни 40-летие, умилила поклонников редким архивным снимком.

В Инстаграме исполнительница поделилась раритетным фото, однако не указала год. Скорее всего, артистка позирует еще совсем юной.

На снимке звезда позирует вместе с основателем известного бренда одежды.

В кадре Екатерина Бужинская возникла из собранными волосами, красной помадой и в колоритном костюме с глубоким декольте.

«Была счастлива быть лицом бренда в Украине в течение 20 лет», - подписала фото артистка.