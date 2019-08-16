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    Шоу-биз

    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике

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    <p>Екатерина Бужинская</p> <p>instagram.com/buzhynska/</p> - Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике

    Екатерина Бужинская

    instagram.com/buzhynska/

    Артистка показала раритетный снимок в соцсети

    Обладательница соблазнительных форм, украинская певица Екатерина Бужинская, отметившая намедни 40-летие, умилила поклонников редким архивным снимком.

    В Инстаграме исполнительница поделилась раритетным фото, однако не указала год. Скорее всего, артистка позирует еще совсем юной.

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    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике
    Екатерина Бужинская похвасталась юношеским фото и пышным бюстом в купальнике

    На снимке звезда позирует вместе с основателем известного бренда одежды.

    В кадре Екатерина Бужинская возникла из собранными волосами, красной помадой и в колоритном костюме с глубоким декольте.

    «Была счастлива быть лицом бренда в Украине в течение 20 лет», - подписала фото артистка.

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    певица
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