Екатерина Кухар призналась, кто стал главным разочарованием нового сезона «Танцев со звездами»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Монатик, Екатерина Кухар и Влад Яма

На прошлых выходных состоялся пятый эфир шоу и еще одной паре пришлось покинуть проект

Вылет Маши Ефросининой и Максима Леонова стал огромной неожиданностью не только для участников проекта, но и для членов жюри.

На лицах Екатерины Кухар, Влада Ямы и Монатика читалось легкое недоумение. А сама Маша Ефросинина поблагодарив в прямом эфире всех участников и съемочную группу отметила, что «оставляет этот паркет богиням танцпола». И судя по всему, этот намек касался коллеги по цеху - телеведущей Оксаны Марченко.

Свое мнение об участниках высказала и самая строгая балерина Украины и член жюри танцевального шоу.

В интервью Кате Осадчей из программы «Светская жизнь» Екатерина Кухар призналась, кого считает открытием и разочарованием нового сезона танцевального проекта.

«Для меня этот раз открытием стал Павел Вишняков, поскольку ранее, к сожалению, я не была с ним знакома. Скажу честно: от Златы Огневич я ждала немного большего. Я знаю, что она занимается балетом и мне хотелось от нее увидеть и пируэты, и фуэте, и турлян, и фондю, и пикет»,- заявила Кухар.



