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    Шоу-биз

    Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм

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    Леся Никитюк - Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм
    Леся Никитюк

    Фигура украинской телеведущей тает на глазах

    На своей странице в Instagram популярная украинская телеведущая и участница проекта «Танцы со звездами» призналась, что похудела на 6 килограмм. По словам Никитюк, теперь она может себе позволить поедать калорийные блюда и при этом не переживать за свою фигуру.

    «Девочки перешла на мучное! Хлеб, печенье, круассаны, теперь в моем ежедневном рационе! Танцы-шманци высушили мое тело на - 6 кг за месяц! Тренировки 7 раз в неделю (4-6 часов). И ваше тело в прекрасной форме! Короче пошла за эклерами. Ждите фото в купальнике», - написала Никитюк на своей странице в соцсети.

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    Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм
    Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм
    Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм
    Леся Никитюк за месяц похудела на 6 килограмм

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