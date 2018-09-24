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    Шоу-биз

    Стало известно, какая пара выбыла из шоу «Танцы со звездами»

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    &nbsp;Маша Ефросинина и Максим Леонов - Стало известно, какая пара выбыла из шоу «Танцы со звездами»
     Маша Ефросинина и Максим Леонов

    В минувшие выходные состоялся пятый эфир танцевального шоу

     На этот раз эфир прошел под особенной темой «Год, который изменил мою жизнь». На главном танцполе страны украинские знаменитости и их не менее популярные партнеры представили необычные постановки, в которые рассказали о самых трудных и переломных моментах в их творческой и личной жизн

    В пятом выпуске в «зоне риска» оказались пары - Маша Ефросинина и Максим Леонов, Руслан Сеничкин и Яна Цибульская.

    По словам Маши Ефросининой, на танцполе она решила рассказать историю о переломном моменте в жизни в 2014 году.

    «Я вынуждена была уйти с канала, где проработала 15 лет. Это было очень тяжело. Думала, что моя карьера закончена. Но потом я родила Сашу, основала свой благотворительный проект «Чарити уикенд». Я счастлива», — призналась Маша, посвятив танец всем женщинам, которые, вопреки трудностям, находят в себе силы начать новую жизнь.

    Но к сожалению, сказочный фокстрот Маши Ефросининой и Максима Леонова жюри и телезрители не оценили. Из-за низких оценок и зрительского голосования пара вынуждена была покинуть проект.


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