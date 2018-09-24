Маша Ефросинина прокомментировала свой вылет из шоу «Танцы со звездами»: Любовь людей не купишь



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Маша Ефросинина

Украинская телеведущая поблагодарила за поддержку поклонников в соцсети

Как ранее сообщал Scotch, вчера вечером состоялся пятый эфир шоу «Танцы со звездами». Украинские знаменитости на танцполе рассказывали с помощью танца о самых сложных и переломных моментах в жизни.

Несмотря на то, что жюри оценили выступление Маши и ее партнера Максима Леонова в 24 балла (6 место в общей таблице из 10 пар участников), зрители отдали ей наименьшее количество голосов.

Сразу после оглашения результатов Маша Ефросинина обратилась ко всем телезрителям с такими словами:

«Хочу обратиться ко всем, кто за меня болел, к моей семье, к моим друзьям, к тем людям, которых я не знаю лично, но которые отправляли за меня смс. Я считаю, что это действительно испытание, участие в этом проекте, – большое и сложное. Оно по силам не каждому человеку. И в общем я шла сюда для того, чтобы свои силы испытать. Хочу сказать, что для себя лично я - победитель, потому что мне удалось побороть многие страхи, пересмотреть многие свои взгляды, Я с совершенно чистым сердцем оставляю это шоу. И немножко сожалею о том, что мне не удастся показать то, что я хотела. Но для меня это всего лишь этап. У меня очень много разных планов в жизни. И все они будут посвящены вам, дорогие мои женщины, все те, кому мы помогаем и о ком заботимся. Спасибо моему партнеру за этот прекрасный фокстрот, за то, что я сегодня почувствовала себя королевой. Я оставляю этот паркет богиням танцпола. И я очень надеюсь, что в этом проекте победит все-таки честность».

А сегодня на своей странице в соцсети Ефросинина оставила такую запись:

«Вчера я сказала все, что чувствовала. Однако вы отправили за эту ночь мне такую колоссальную волну поддержки, что я теперь навсегда буду жить с верой, что любовь людей не купишь…"

Стоит отметить, что поклонники Ефросининой объясняют ее неожиданный вылет из проекта так:

«Вчера испытала настоящее потрясение, как и все члены жюри - их шокированные лица говорили сами за себя... Как Вас вернуть обратно???? Оксана Марченко должна была уступить, таким образом прекратив свою пародию на танцы. Очень хочу, чтоб Вас вернули! Проект потерял свою изюминку, больше не интересно!!», «Честно говоря, реально не понятно почему уходят достойные..», «Специально посмотрела повтор на youtube ваших танцев. У Маши конечно был танец лучше, Марченко больше ходила, чем танцевала. Ну... это шоу. Злата ушла. Отлично танцевала. Все думаю прекрасно понимают, что на тв у нас мало чего настоящего осталось. К сожалению», «Все куплено. Что ж не понятного?».







