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    Шоу-биз

    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки

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    <p>Санта Димопулос</p> <p>Фото: instagram.com/santadimopulos/</p> - Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки

    Санта Димопулос

    Фото: instagram.com/santadimopulos/

    Вторые роды Санте дались нелегко

    32-летняя Санта Димопулос родила девочку. Малышка стала вторым ребенком для экс-солистки группы «ВиаГра».

    О прибавлении в семействе певица рассказала сама. Она опубликовала снимок из больничной палаты с новорожденной дочерью. «14.09.19. Добро пожаловать, моя маленькая принцесса», – лаконично написала Санта в Instagram.

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    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки
    Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки

    Брюнетка родила в Монако. По законам княжества у малышки будет местное гражданство. У исполнительницы есть 10-летний сын Даниэль, которого она родила в браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

    Вторые роды Санте дались нелегко. Она признавалась, что устала ждать появления ребенка на свет. Малышка родилась только на 10-м месяце беременности.

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