Экс-солистка «ВиаГры» Санта Димопулос родила дочь: первое фото малышки



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Санта Димопулос Фото: instagram.com/santadimopulos/

Вторые роды Санте дались нелегко

32-летняя Санта Димопулос родила девочку. Малышка стала вторым ребенком для экс-солистки группы «ВиаГра».

О прибавлении в семействе певица рассказала сама. Она опубликовала снимок из больничной палаты с новорожденной дочерью. «14.09.19. Добро пожаловать, моя маленькая принцесса», – лаконично написала Санта в Instagram.

Брюнетка родила в Монако. По законам княжества у малышки будет местное гражданство. У исполнительницы есть 10-летний сын Даниэль, которого она родила в браке с шоуменом Андреем Джеджулой.

Вторые роды Санте дались нелегко. Она признавалась, что устала ждать появления ребенка на свет. Малышка родилась только на 10-м месяце беременности.