Участники Нацотбора-2019 группа Braii выпустили новый видеоклип

ГЛАВКОМ



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Новый клип снят на сингл из нового альбома, который выйдет осенью

Сегодня, 17 мая, состоялась премьера нового сингла A Girl Who Wasn’t There группы Braii, которая принимала участие в Национальном отборе на международный песенный конкурс «Евровидение-2019».

Саундпродюсером композиции A Girl Who Wasn’t There выступил Алексей Кривошеев. Песня войдет в дебютный альбом Braii, релиз которого запланирован на осень 2019-го года.

По словам фронтвумен коллектива Braii Оксаны Брызгаловой композиция A Girl Who Wasn’t There была написана буквально за считанные минуты.

«Эта песня о лжи, о цене, которую мы платим, обманывая себя и других. Нам, живущим во лжи, даже в счастливые моменты всегда грустно, потому что мы понимаем, что все это фарс. Мы принимаем ложь за правду, мы находим оправдания, мы разрушаем и разрушаемся.

У нас получился маленький глубокий фильм. Это возможность поставить на быструю перемотку годы, прожитые вместе... Ведь все самые большие драмы негромкие, они происходят в простых квартирах с самыми обычными людьми. И даже находясь рядом с человеком, на самом деле можно быть за тысячи километров друг от друга в поисках себя, своих желаний, своей правды и своей страсти», - рассказала ScotchОксана.

Напомним, что группа Braii была создана в Киеве в 2017 году. В состав вошли Оксана Брызгалова (вокал, гитара), Андрей Шулаков (гитара), Инна Рассамаха (бас), Слава Лось (барабаны). Играет музыку в жанрах пост-панк и инди-рок. На счету Braii дебютный EP City Of Nothing, который вышел в 2018, сингл Maybe и четыре видеоклипа.