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    Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте

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    Победительница &laquo;Холостяка-10&raquo; Даша Ульянова - Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте
    Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Звезда наслаждается отдыхом на Сейшелах

    Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова порадовала поклонников пикантным контентом.

    Звезда, которая недавно полностью разделась для фото, отправилась на отдых на желанные Сейшелы, который решила провести на яхте.

    Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, сделанные на яхте на закате. На снимках Даша в черном бикини позирует, эротично изогнувшись на палубе и демонстрируя свою стройную фигуру.

    «Новые краски нового дня», — подписала фото Ульянова.

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    Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте
    Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте
    Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте
    Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте
    instagram.com/dasha_ulyanovaa/

    Поклонники были в восторге от фото, заметив, что звезда находится в роскошной физической форме.

    Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

    Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе

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    Теги: знаменитости самые сексуальные певица шоу-бизнес
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