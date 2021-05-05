Победительница «Холостяка» в бикини снялась в откровенной фотосессии на яхте

Звезда наслаждается отдыхом на Сейшелах

Победительница «Холостяка-10» Даша Ульянова порадовала поклонников пикантным контентом.

Звезда, которая недавно полностью разделась для фото, отправилась на отдых на желанные Сейшелы, который решила провести на яхте.

Так, на своей странице в Instagram девушка опубликовала фото, сделанные на яхте на закате. На снимках Даша в черном бикини позирует, эротично изогнувшись на палубе и демонстрируя свою стройную фигуру.

«Новые краски нового дня», — подписала фото Ульянова.

Поклонники были в восторге от фото, заметив, что звезда находится в роскошной физической форме.

Ранее «Скотч» показывал фото пышногрудой модели, которая проводит испытания платьям, состоящих всего из нескольких полосок.

Но хоть Хлои и любит жаркие наряды в минималистичном смысле, ее обновка побила все рекорды по откровенности. Модель примерила коралловое платье, которое состояло лишь из шнурков и нескольких полос ткани. На груди оно держалось исключительно на честном слове, а разрезы сбоку отчетливо дали понять, что женщина не надела белье вовсе