Оля Полякова о рецептах выхода из депрессии: «Я плачу каждый день»

Полякова относится к депрессии однозначно и жестко

Оля Полякова - героиня нового выпуска YouTube-шоу «Слава +». В интервью Славе Демину певица поднимает тему депрессии (и успешного выхода из нее) и рассказывает о том, как поборола свои комплексы и что делает ее счастливой сегодня.

В беседе поп-дива отмечает один из позитивных моментов карантина: певице удалось разработать несколько новых рецептов домашнего сыра и сидра. «Мои сыры — уникальны, они сформировались под воздействием бактерий, которые завелись у меня в холодильнике. У меня отдельная сырная комната, где живут мои сыры. А сидр делаю из яблочного сока. В прошлом году был большой урожай «белого налива», фрукты падали, гнили и пропадали. А я собрала это все, выдавила сок в большие бутли, поставила в погреб — и через год у меня прекрасное белое вино. Оно перебродило — и получился янтарный, сладкий сидр, такого вкуса нет ни в одном магазине».

Одной из ключевых тем интервью стала тема депрессии. Полякова к ней относится однозначно и жестко: «Если депрессия как медицинский диагноз — это к врачу. Если просто слезы и жалко себя — нужно заняться делом». Певица призналась, что плачет едва ли не каждый день, но слезы воспринимает как момент облегчения и расслабления.

Рецепт стойкости от артистки оказался прост: самореализация и много работы. «Поплакал 5 минут в углу, вытер слезы, стал красивым и давай дальше быть счастливым», — считает Оля. Она уверена, что работа или любое другое занятие, которое по-настоящему увлекает способно избавить от всех проблем в жизни: депрессии, нервов, скандалов, безденежья.

«Нет людей довольных собой, своей внешностью. Все люди глубоко испуганы и закомплексованы. Наши комплексы даются нам вселенной для того, чтобы мы развивались», — говорит Полякова. Счастье и самоуважение, по словам артистки, начинается к 35 годам, когда человек складывается как профессионал, находит себя в жизни и понимает, кем он хочет стать.

Певица живет очень простой философией: «каждый день есть повод для счастья, жить нужно здесь и сейчас, быть счастливым в моменте». Раньше, по ее словам, она жила так, будто «пишет в черновик» и когда-нибудь все перепишет, но в какой-то момент осознала, что прошло уже очень много времени — и «пора на чистовую».

Наконец, Оля Полякова назвала вещи, которые делают счастливой каждый день: «Вкусная еда. Целовать утром ребенка. Выйти к себе на крыльцо на солнце. Этого достаточно — и я уже счастлива».

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