Макс Барских дал интервью для казахстанского глянца

Две суперзвезды поговорили без спешки о всем, что их волнует здесь и сейчас

Украинский певец Макс Барских и российская артистка Zivert — главные лица сразу двух экспериментальных обложек мартовского номера Cosmopolitan Казахстан. Музыканты позируют украинскому фэшн-фотографу Ксении Каргиной посреди пустыни, примеряя неожиданные образы в стиле киберпанк, а вместо традиционного разговора с журналистом берут интервью друг у друга.

Две суперзвезды поговорили без спешки о всем, что их волнует здесь и сейчас: музыке, настоящем счастье и очень личном.

Об успехе и провалах

Zivert: «Для меня самое главное в создании музыки – это внутренний отклик. Вне зависимости от моды и трендов, я всегда опираюсь на свое чутье и чутье нашей музыкальной команды. Мне кажется, в этом и заключается секрет успеха, потому что мы делаем музыку исключительно сердцем».

Макс: «Песня «Туманы» стала поворотным событием в моей жизни, после которого я проснулся известным. Она разделила мою жизнь на до и после. Как во внутреннем плане, так и во внешнем — это новая точка отсчета моей популярности. А провалов у меня особо и не было, потому что я экспериментатор по своей сути. И в каждой из песен я стараюсь быть честным на все 100%, поэтому назвать какую-нибудь из них факапом не смогу.

О депрессии

Zivert: «Когда начинается суета внутри, я, где бы ни находилась и что бы ни делала в этот момент, просто резко говорю себе «стоп». Останавливаюсь, прерываю этот поток мыслей и напоминаю себе о том, что сейчас, в данный момент, я проживаю свою мечту. И это работает. Я чувствую внутри безумную благодарность за то, что я имею в этой жизни возможность заниматься тем, чего всегда хотело мое сердце. И все снова сразу становится легко».

Макс: «У меня есть 6 простых правил, которые помогут выйти из любого трудного состояния и обрести гармонию с собой.

1) Делать только то, что хочется.

2) Не делать того, чего делать не хочется.

3) Сразу говорить о том, что не нравится.

4) Не отвечать, когда не спрашивают.

5) Отвечать только на вопрос.

6) Выясняя отношения, говорить только о себе».

О слухах

Zivert: «Не могу припомнить, чтобы я читала о себе какие-то слухи или заблуждения. У меня получается выглядеть в глазах людей той, кем я на самом деле являюсь, чему я очень рада. Могу, наверное, вспомнить такое заблуждение только у людей из моего прошлого. В юности, в студенческие годы люди почему-то считали меня надменной. Но потом эти люди узнавали меня ближе, и каждый из них признавал свою ошибку. Стоит узнать меня чуть поближе, все сразу понимают, что я добрейшей души человек».

Макс: «Настоящее откровение – это когда человек может снимать с себя свою социальную маску и быть в обществе таким, какой он есть наедине с самим собой. Сейчас это большая редкость, так как все мы пытаемся быть в глазах других людей немножко лучше, иногда в ущерб себе, загоняя себя в эмоциональные рамки. Отсюда и происходят слухи, я к ним спокойно отношусь.

О счастье

Zivert: «Мне абсолютно одинаковое чувство счастья приносит все: и процесс создания музыки, и результат. Я стала счастливой уже тогда, когда в первый раз попала со своей музыкальной командой на студию. С тех пор это чувство меня не покидает».

Макс: «Счастье — это внутреннее состояние. Некая призма, через которую человек смотрит на мир. Счастливым можно быть прямо здесь и сейчас, вне зависимости от обстоятельств, других людей или ситуаций. Этому сложно научиться, но когда ты это осознаешь и применяешь на практике — ты можешь быть счастливым каждую секунду».

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