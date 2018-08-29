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    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами

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    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами

    Один из участников телекастинга «Топ-модели по-украински» так хотел попасть на проект, что организовал масштабную предвыборную кампанию

    Слезы, обещания похудеть, танцы, песни, стихи и подарки... Казалось бы, эксперты проекта «Топ-модель по-украински» во главе с ведущей Аллой Костромичевой во время кастингов видели все. Но нет. 24-летний киевлянин Евгений Таллер взял новую высоту. Во время отбора в 30-ку он организовал в съемочном павильоне предвыборный штаб.

     «Я подумал, что кастинг– это те же выборы, только без политики, – заявил Таллер. – Есть кандидаты – мы. И есть избиратели – Соня Плакидюк, Сергей Никитюк, Алла Костромичева и Костя Боровский. Вот я и решил провести предвыборную агитацию! Придумал слоган «Голосуй за Таллера», распечатал листовки, даже предвыборную палатку купил и украсил. А еще подготовил для экспертов-избирателей продовольственные подарки – ну, знаете, пакеты с гречкой, чаем, консервами, туалетной бумагой. Все недорогое – как на настоящих выборах».

    Кроме того Таллер составил свою предвыборную программу с кучей обещаний. Например, продвигать идею с пенсией для 30-летних моделей.

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    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами
    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами
    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами
    Экспертов «Топ-модели по-украински» пытались подкупить гречкой и консервами

     «Я хочу доказать, что на проект могут попасть не только смазливые и худые, но и простые парни! – заявил Женя. – Я вот специально для кастинга похудел на 12 кило. И продолжу худеть».

     Кстати, если лицо Таллера покажется вам знакомым – вам не кажется. Во втором сезоне «Супермодели по-украински» парень приводил на кастинг Вику Маремуху. Тогда поддержка Жени и данные Вики позволили ей стать участницей реалити.

    Сможет ли Таллер пройти кастинг и попасть в число счастливчиков, поклонники модельного реалити узнают совсем скоро - 31 августа.

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