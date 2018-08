Алла Костромичева приодела участников нового сезона «Топ-модель по-украински»



Алла Костромичева

Украинская модель и телеведущая презентовала линию футболок

Ведущая популярного модельного реалити Алла Костромичева создала оригинальные надписи для самой важной одежды в базовом гардеробе – белой футболки.

«Too cool for school», «Beautiful, but smart», «Casting director’s dream», «My body – is my art» – провокативные, смешные и остроумные месседжи привлекут внимание к владельцу вещи, а моделям даже помогут получить работу мечты.

Однажды Алла Костромичева готовилась к кастингу и…не нашла в своем гардеробе подходящего «лука». Да-да, такое бывает даже с топ-моделями! Именно в этот момент у неё родилась идея – не искать идеальную футболку по шопинг-центрам, а создать ее самостоятельно.

«Белая футболка – универсальная вещь, которую можно комбинировать с чем угодно, – говорит ведущая «Топ-модели по-украински» Алла Костромичева. – Но мне хотелось добавить этой базовой вещи какую-то изюминку – острую фразочку, которая будет вызывать эмоции и привлекать внимание. И я сделала несколько таких для себя. Но потом поняла, что похожая вещь нужна каждой модели, всем девочкам моего агентства. Мне хотелось, чтобы эти футболки носили модели, и чтобы они нравились fashion-инсайдерам. Знаете, когда модель new-face приходит на кастинг, у нее есть всего несколько секунд, чтобы зацепить чем-то с первого взгляда кастинг-директора или дизайнера. Когда ты в списке 338-я – шансов не так много. Смешная или вызывающая надпись, например «Run more faster on heels» или «Beautiful, but smart», должна вызывать улыбку у команды дизайнера и повысить шансы быть замеченной».

В прошлом году ряды Kostromichova mother agency пополнили парни: победитель сезона «Топ-модель по-украински» Самвел Туманян, Свят Бойко, Реван Палюх и Сергей Стоун. Их и других представителей сильного пола Kostromichova mother agency тоже не оставили без брендовых футболок. Мужской вариант отшили в черном цвете.

«Для Самвела, Свята, Сергея и Ревана я придумывала персональные надписи .Красавчику Самвелу очень подходит «Should I take my T-shirt off?», блогеру Стоуну – «I wanna blog you». После публикаций фото моделей в футболках мы получили много позитивных откликов и запросов от людей, не связанных с моделингом. Так постепенно я пришла к тому, что готова вывести проект с футболками в отдельный бренд», - отметила Алла Костромичева.

Напомним, что совсем скоро в эфире Нового канала стартует новый сезон шоу «Топ-модель по-украински». Стоит отметить, что многие участники, которые примут участие в проекте, уже появлялись на страницах Scotch и вышли на подиум в рамках финала International Young Designers Contest.