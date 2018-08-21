Стало известно, что изменится в новом сезоне шоу «Топ-модель по-украински»



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Эксперты шоу «Топ-модель по-украински»

Совсем скоро стартует новый сезон проекта

Поклонники шоу «Топ-модель по-украински» уже успели познакомится с новыми участниками в реале. Как ранее сообщал Scotch, парни из модельного проекта приняли участие в финале International Young Designers Contest.

Теперь фанатов ждет знакомство со всеми участниками нового сезона, которые 18 недель боролись за победу.

Позировали на морском дне, проходили сквозь огонь, дефилировали по горящим углям и прыгали в пропасть. Кто эти сверхлюди? И как изменится проект «Топ-модель по-украински» в новом сезоне? Об этом всем, вы узнаете в нашем материале.

Эксперты шоу заговорят по-украински

В этом сезоне Алла Костромичева и эксперты будут вести проект на украинском языке. Соня Плакидюк и Сергей Никитюк выросли в украиноязычных семьях. Переход на украинский нисколько не усложнил им жизнь.

«Так сложилось, что родители с детства говорили со мной на обоих языках, за что я им очень благодарна, – говорит эксперт реалити Соня Плакидюк. – И, если честно, то единственное различие – это разная скорость и интонации, которыми я пользуюсь в разных языках. Мне, кстати, даже нравится, что на русском языке тараторю, как белка, а українською можу смакувати слова у роті, уважно добираючи потрібні та згадуючи літературні цікавинки, що роблять мою мову автентичною»

А вот для Аллы Костромичевой это стало серьезным вызовом. Ведущая посвятила подготовке почти весь год.

На кастингах искали не просто участников, а моделей нового поколения

«В нашем понимании модели нового поколения – это лидеры мнений, – говорит ведущая реалити Нового канала Алла Костромичева. – У них интересная внешность, которая цепляет. Они универсальны в работе и могут все: ходить по подиуму, позировать для каталогов, лукбуков и глянца, сниматься в клипах, кино или рекламе. Это ребята с активными социальными сетями. Кастинг-директора и бренды обращают внимание не только на количество подписчиков, но и на качество контента на страницах моделей. Мы отбирали участников, которые соответствуют этим критериям. Либо брали ребят с потенциалом, и уже во время съемок воспитывали в них нужные качества»

Эксперты и ведущая сменят имидж

На «Топ-модели по-украински» – новый стилист. В каждом эпизоде эксперты блистали в нарядах, сшитых или собранных дизайнером и художником Юрием Вариводой. Наиболее кардинальные перемены произошли с имиджем Сергея Никитюка. Вместо строгих, классических костюмов он снимался в кэжуал-луках: джинсах, кроссовках, стильных футболках. Костя Боровский, наоборот, примерил рубашки и брюки. Алла Костромичева надевала на себя все: от брючных костюмов до платьев фантастической красоты. Наряды Сони стали еще ярче и провокационнее.



