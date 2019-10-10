Эксперты назвали самые сексуально активные профессии



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На последней строчке рейтинга оказались журналисты

Британская исследовательская компания Lelo назвала профессии, представители которых ведут наиболее активную сексуальную жизнь. На первом месте оказались фермеры: 33% сообщили, что занимаются сексом минимум раз в день.

Второе место заняли архитекторы, среди которых 21% может похвастаться ежедневными контактами. Третье место у парикмахеров – 17%.

На последней строчке рейтинга оказались журналисты, так как каждый пятый опрошенный представитель данной профессии занимается сексом всего раз в месяц.

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