Эксперты назвали самые сексуально активные профессии
На последней строчке рейтинга оказались журналисты
Британская исследовательская компания Lelo назвала профессии, представители которых ведут наиболее активную сексуальную жизнь. На первом месте оказались фермеры: 33% сообщили, что занимаются сексом минимум раз в день.
Второе место заняли архитекторы, среди которых 21% может похвастаться ежедневными контактами. Третье место у парикмахеров – 17%.
На последней строчке рейтинга оказались журналисты, так как каждый пятый опрошенный представитель данной профессии занимается сексом всего раз в месяц.