  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Эксперты объявили песню, которую представит Украина на «Евровидении-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе &laquo;Евровидение-2021&raquo; в Роттердаме - Эксперты объявили песню, которую представит Украина на «Евровидении-2021»
    Группа Go_A представит Украину на песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме

    В начале марта будет представлена конкурсная версию песни «Шум» и новый видеоклип

    Общественное обнародовало решение жюри по песни, которую группа Go_A представит на песенном конкурсе «Евровидение-2021» в Роттердаме.

    На рассмотрение жюри, в состав которого вошли Джамала, Евгений Филатов, Руслан Квинта, Ярослав Лодыгин и Дмитрий Хоркин, были представлены три новых композиции: «Рано», «Церковка» и «Шум». Из трех предложенных группой песен единогласно избрали - «Шум».

    В основу песни положена одноименная обрядовая веснянка. Песня «Шум» в интерпретации группы Go_A - это современное переосмысление архаичной игры с элементами древнего магического обряды.

    В начале марта будет представлена конкурсная версию песни «Шум» и новый видеоклип.

    Отметим, что согласно правилам отбора, представитель Украины на Евровидении-2021, группа Go_A должен был представить не менее двух песни для отбора жюри до 29 января.

    Напомним, группа Go_A стал победителем на Национальном отборе 2020. Из-за отмены песенного конкурса в 2020 году, группа Go_A представлять Украину на Евровидении-2021 с новой песней, как это было объявлено в марте 2020 года.

    В этом году 65-й песенный конкурс Евровидение пройдет в Роттердаме. Полуфиналы - 18 и 20 мая, финал - 22 мая.

    Теги: Евровидение
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies