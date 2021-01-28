  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Шоу-биз

    Киркорова отправили представлять Молдавию на «Евровидении-2021»

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Российский певец Филипп Киркоров - Киркорова отправили представлять Молдавию на «Евровидении-2021»
    Российский певец Филипп Киркоров
    Фото: @fkirkorov / Instagram

    Путинский пропагандист обещает «очень сладкую премьеру»

    Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

    Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. «Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.

    instagram.com/fkirkorov/
    instagram.com/fkirkorov/

    Он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру», новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

    Ранее в январе комментатор, актер и комик Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Он заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в привычном формате. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

     Читайте также: Поддерживающий оккупацию Крыма Киркоров подал в суд на Литву за запрет на въезд в страну
    Теги: знаменитости Евровидение российский певец
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies