Киркорова отправили представлять Молдавию на «Евровидении-2021»

Путинский пропагандист обещает «очень сладкую премьеру»

Российский певец Филипп Киркоров представит Молдавию на международном музыкальном конкурсе «Евровидение-2021». Об этом исполнитель сообщил на своей странице в социальной сети Instagram.

Певец уточнил, что поедет на конкурс вместе с молдавской певицей Натальей Гордиенко. «Да! Теперь официально! Мы едем покорять "Евровидение-2021" вместе с Натальей Гордиенко от Молдовы», — написал Киркоров.

instagram.com/fkirkorov/

Он добавил, что международная команда готовит «очень сладкую премьеру», новая песня выйдет в ближайшее время. Певец выразил надежду на то, что слушатели и поклонники будут удивлены.

Ранее в январе комментатор, актер и комик Грэм Нортон рассказал, что «Евровидение» состоится в 2021 году, несмотря на пандемию коронавируса. Он заверил, что мероприятие «определенно пройдет» в привычном формате. При этом организаторы конкурса допустили возможность использования записи выступлений в случае, если конкурсанты не смогут приехать в Роттердам (Нидерланды) или будут вынуждены находиться в карантине по прибытии туда. Для записанных номеров будут определены строгие правила.

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