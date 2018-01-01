  1. Головна
  2. Скотч
  3. Шоу-биз
    Шоу-биз

    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов

    У поклонников появилась возможность последний раз увидеть музыканта на сцене
    На прошлой неделе Элтон Джон объявил об уходе со сцены. Но перед этим артист планирует отправиться в гастрольных тур. Прощальный тур легендарного британского музыканта начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021-м. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов. Ранее в западных СМИ появилась информация, что причиной ухода со
    • Сьогодні, 14:18
    • Розсилка
    Элтон Джон
    Элтон Джон

    У поклонников появилась возможность последний раз увидеть музыканта на сцене

    На прошлой неделе Элтон Джон объявил об уходе со сцены. Но перед этим артист планирует отправиться в гастрольных тур.

    Прощальный тур легендарного британского музыканта начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021-м. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов.

    Ранее в западных СМИ появилась информация, что причиной ухода со сцены стала смертельная инфекция, которую музыкант подхватил во время прошлогоднего тура в Южной Африке. Однако, сам Элтон Джон объяснил прекращение музыкальной деятельности желанием проводить больше времени с детьми и мужем.

    1 з 9
    на весь екран згорнути
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
    Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов

    Костюмы для тура сэра Элтона разработает его близкий друг — креативный директор Gucci Алессандро Микеле.

    знаменитости
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ