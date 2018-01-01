Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов

У поклонников появилась возможность последний раз увидеть музыканта на сцене

На прошлой неделе Элтон Джон объявил об уходе со сцены. Но перед этим артист планирует отправиться в гастрольных тур. Прощальный тур легендарного британского музыканта начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021-м. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов. Ранее в западных СМИ появилась информация, что причиной ухода со



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Элтон Джон

У поклонников появилась возможность последний раз увидеть музыканта на сцене

На прошлой неделе Элтон Джон объявил об уходе со сцены. Но перед этим артист планирует отправиться в гастрольных тур.

Прощальный тур легендарного британского музыканта начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021-м. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов.

Ранее в западных СМИ появилась информация, что причиной ухода со сцены стала смертельная инфекция, которую музыкант подхватил во время прошлогоднего тура в Южной Африке. Однако, сам Элтон Джон объяснил прекращение музыкальной деятельности желанием проводить больше времени с детьми и мужем.

Костюмы для тура сэра Элтона разработает его близкий друг — креативный директор Gucci Алессандро Микеле.