Элтон Джон анонсировал 300 прощальных концертов
- Сьогодні, 14:18
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У поклонников появилась возможность последний раз увидеть музыканта на сцене
На прошлой неделе Элтон Джон объявил об уходе со сцены. Но перед этим артист планирует отправиться в гастрольных тур.
Прощальный тур легендарного британского музыканта начнется в сентябре 2018 года и закончится в 2021-м. Во время тура сэр Элтон Джон собирается дать 300 концертов.
Ранее в западных СМИ появилась информация, что причиной ухода со сцены стала смертельная инфекция, которую музыкант подхватил во время прошлогоднего тура в Южной Африке. Однако, сам Элтон Джон объяснил прекращение музыкальной деятельности желанием проводить больше времени с детьми и мужем.
Костюмы для тура сэра Элтона разработает его близкий друг — креативный директор Gucci Алессандро Микеле.