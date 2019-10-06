Элтон Джон поборол рак простаты



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Элтон Джон с партнером

На родине врачи сказали певцу, что от смерти его отделяли 24 часа

72-летний музыкант Элтон Джон рассказал в своей автобиографии «Я», что у него диагностировали злокачественную опухоль. Это произошло в 2017 году, когда певец проходил плановый осмотр. Элтон решился на операцию, отказавшись от химиотерапии. Опухоль удалили в одной из клиник Лос-Анджелеса, а спустя десять дней его состояние резко ухудшилось. Это было связано с инфекционным заболеванием, Джону пришлось прервать тур по Южной Америке и вернуться в Лондон. На родине врачи сказали певцу, что от смерти его отделяли 24 часа.

«Ночью в больнице наедине со смертью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне увидеть моих детей ещё, дай мне ещё немного времени. Странным образом появилось чувство, что время, которое я провёл, выздоравливая, было ответом на мои молитвы: если ты хочешь больше времени, ты должен научиться жить так, научиться замедляться», – цитирует Элтона Джона издание Daily Mail.