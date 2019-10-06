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    Шоу-биз

    Элтон Джон поборол рак простаты

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    Элтон Джон с партнером - Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон с партнером

    На родине врачи сказали певцу, что от смерти его отделяли 24 часа

    72-летний музыкант Элтон Джон рассказал в своей автобиографии «Я», что у него диагностировали злокачественную опухоль. Это произошло в 2017 году, когда певец проходил плановый осмотр. Элтон решился на операцию, отказавшись от химиотерапии. Опухоль удалили в одной из клиник Лос-Анджелеса, а спустя десять дней его состояние резко ухудшилось. Это было связано с инфекционным заболеванием, Джону пришлось прервать тур по Южной Америке и вернуться в Лондон. На родине врачи сказали певцу, что от смерти его отделяли 24 часа.

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    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты
    Элтон Джон поборол рак простаты

    «Ночью в больнице наедине со смертью я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, дай мне увидеть моих детей ещё, дай мне ещё немного времени. Странным образом появилось чувство, что время, которое я провёл, выздоравливая, было ответом на мои молитвы: если ты хочешь больше времени, ты должен научиться жить так, научиться замедляться», – цитирует Элтона Джона издание Daily Mail.

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