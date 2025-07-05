Помер відомий актор серіалу «Зачаровані» Джуліан Макмехон

Помер зірка «Зачарованих» та «Фантастичної четвірки» Джуліан Макмехон

Світова кіноспільнота сумує з приводу втрати відомого австралійського актора Джуліана Макмехона, який пішов з життя 2 липня 2025 року у Клірвотері, штат Флорида, на 57-му році життя. Смерть актора настала після боротьби з раком. Українським глядачам він запам'ятався насамперед роллю демона Коула Тернера в популярному серіалі «Зачаровані» («Всі жінки — відьми»), де він зіграв коханого героїні Фібі Галлівел. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Deadline.

«З відкритим серцем я хочу поділитися зі світом, що мій коханий чоловік, Джуліан Макмехон, мирно помер цього тижня після доблесних зусиль у боротьбі з раком», – йдеться у заяві дружини актора, Келлі Макмехон. «Джуліан любив життя. Він любив свою родину. Він любив своїх друзів. Він любив свою роботу і любив своїх шанувальників. Його найглибшим бажанням було принести радість у якомога більше життів. Ми просимо підтримки в цей час, щоб наша родина могла сумувати наодинці. І ми бажаємо всім тим, кому Джуліан приніс радість, продовжувати знаходити радість у житті. Ми вдячні за спогади».

Джуліан Макмехон народився в Сіднеї, Австралія, 27 липня 1968 року. Його батько, Біллі Макмехон, був прем'єр-міністром Австралії з 1971 по 1972 рік. Почавши кар'єру як модель, Джуліан згодом перейшов до акторської діяльності.

Його шлях у кіноіндустрії включав ролі в австралійських серіалах, таких як «Сила, пристрасть» та «Вдома і в дорозі», а також дебют у фільмі «Мокре та дике літо»!

кадр з серіалу «Зачаровані» («Всі жінки — відьми») скріншот

Після переїзду до Голлівуду, Макмехон продовжив свою кар'єру в американських денних та прайм-тайм серіалах, зокрема «Інший світ» та кримінальній драмі «Профайлер». Проте справжню популярність йому принесла роль харизматичного, хоч і демонічного, Коула Тернера у хітовій надприродній драмі «Зачаровані», де він знімався протягом трьох сезонів.

Джуліан Макмехон залишив по собі дочку Медісон «Медді» Макмехон та незабутній слід у серцях мільйонів шанувальників по всьому світу.

Нагадаємо, відомий американський актор Майкл Медсен, найбільш знаний завдяки своїм ролям у фільмах Квентіна Тарантіно «Скажені пси» та «Убити Білла», помер у четвер вранці, 3 липня 2025 року, від зупинки серця.