Элтон Джон рассказал, что некоторые студии хотели, чтобы в «Рокетмене» было меньше разврата



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Элтон Джон с партнером

Фильму хотели дать рейтинг «13+». Но сам сэр Элтон Джон не жил по таким правилам

Сэр Элтон Джон рассказал, что некоторые студии просили убрать из «Рокетмена» некоторые сцены секса и принятия наркотиков, чтобы присвоить фильму рейтинг PG-13 (можно смотреть детям от 13 лет). «Но я не жил с рейтингом PG-13.

Я не хотел, чтобы фильм был наполнен наркотиками и сексом, но все знают, что в 1970-х и 1980-х годах этого в моей жизни было довольно много, так что не было особого смысла в создании фильма, в котором я после каждого концерта тихо возвращался бы в свой гостиничный номер со стаканом молока и гедеоновской Библией», – рассказал музыкант.

Джерело: Esquire