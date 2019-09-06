Эмбер Херд обнажила грудь и показала интимную татуировку (фото)



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Эмбер Херд Фото: соцсети

Голливудская актриса взбудоражила воображение поклонников пикантными фото

33-летняя Эмбер Херд приняла участие в провокационной черно-белой фотосессии. Бывшая жена Джонни Деппа позировала без белья для американского издания. Херд поделилась откровенными кадрами с фанатами своего творчества.

Эмбер появилась в кадре в черном жакете на голое тело. Поклонники внимательно рассмотрели и аккуратную татуировку под ней. Это надпись на испанском языке из 17-й сонаты Пабло Неруды: «Te amo como se aman ciertas cosas oscuras, secretamente, entre la sombra y el alma». В переводе на русский: «Я тебя люблю так, как любят темные вещи, скрытно, между тенью и душой».