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    Шоу-биз

    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги

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    <p>Эмбер Херд</p> <p>Фото:&nbsp;instagram.com/amberheard/</p> - Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги

    Эмбер Херд

    Фото: instagram.com/amberheard/

    Звезда позировала в коротком халате, кокетливо обнажив плечи

    33-летняя Эмбер Херд устроила эротическую фотосъемку. Бывшая возлюбленная Джонни Деппа подразнила поклонников пикантным снимком. Эмбер снялась в соблазнительном пеньюаре, продемонстрировав обнаженную грудь и стройные ноги.

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    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
    Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги

    Звезда фильма «Аквамен» восхитила фанатов горячим фото. Они осыпали Херд комплиментами. «Как можно быть такой красивой и доброй, да и просто самой лучшей», «Она – само совершенство», «Девушка мечты», «Королева», – прокомментировали пользователи Instagram.

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