Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги



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Эмбер Херд Фото: instagram.com/amberheard/

Звезда позировала в коротком халате, кокетливо обнажив плечи

33-летняя Эмбер Херд устроила эротическую фотосъемку. Бывшая возлюбленная Джонни Деппа подразнила поклонников пикантным снимком. Эмбер снялась в соблазнительном пеньюаре, продемонстрировав обнаженную грудь и стройные ноги.

Звезда фильма «Аквамен» восхитила фанатов горячим фото. Они осыпали Херд комплиментами. «Как можно быть такой красивой и доброй, да и просто самой лучшей», «Она – само совершенство», «Девушка мечты», «Королева», – прокомментировали пользователи Instagram.

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