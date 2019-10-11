Эмбер Херд показала обнаженную грудь и стройные ноги
Эмбер Херд
Фото: instagram.com/amberheard/
Звезда позировала в коротком халате, кокетливо обнажив плечи
33-летняя Эмбер Херд устроила эротическую фотосъемку. Бывшая возлюбленная Джонни Деппа подразнила поклонников пикантным снимком. Эмбер снялась в соблазнительном пеньюаре, продемонстрировав обнаженную грудь и стройные ноги.
Звезда фильма «Аквамен» восхитила фанатов горячим фото. Они осыпали Херд комплиментами. «Как можно быть такой красивой и доброй, да и просто самой лучшей», «Она – само совершенство», «Девушка мечты», «Королева», – прокомментировали пользователи Instagram.