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    Шоу-биз

    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио

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    Эмбер Херд - Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд

    Кинозвезда порадовала поклонников новым выходом

    Премьера фантастического фильма «Аквамен» прошла в большинстве западных стран еще в конце 2018 года, однако до Японии картина доехала только сейчас. Представить супергеройскую ленту, снятую по комиксам DC, приехала 32- летняя Эмбер Херд, сыгравшая в ней одну из главных ролей.

    Этим утром экс-супруга Джонни Деппа прибыла в токийский концертный зал Aquacity Odaiba. Перед фотографами Эмбер позировала в черном платье - пиджаке, которое стилист звезды дополнил броскими украшениями и классическими лакированными лодочками Christian Louboutin.

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    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио
    Эмбер Херд в коротком платье появилась на премьере «Аквамена» в Токио

    Херд, в последнее время все чаще радующая поклонников своими модными образами, приехала на презентацию в отличном настроении: она долго отвечала на вопросы фанатов и с удовольствием позировала репортерам.

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