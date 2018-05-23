Экс-«ангел» Victoria's Secret запускает бьюти-бренд

Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли и бывшая модель Victoria's Secret с легкостью сочетает воспитание ребенка с карьерой

Более того, сейчас в резюме модели появилась новая графа - основатель косметического бренда. Рози запустила собственную марку Rose Inc., сообщив об этом на странице в Instagram.

Что войдет в дебютную бьюти-коллекцию Хантингтон-Уайтли, официально не объявлено, но, судя по первым фото рекламной кампании, здесь можно встретить немало продуктов розового цвета - будь то тени для век или румяна, а также средства для создания тона.

Ранее у Хантингтон-Уайтли был опыт работы над коллекцией косметики, но на тот момент не собственной. Она создала линейку совместно с Marks & Spencer под названием Autograph, куда вошли ароматы, тональные средства и помады для губ.