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    Экс-«ангел» Victoria's Secret запускает бьюти-бренд

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    Рози Хантингтон-Уайтли - Экс-«ангел» Victoria's Secret запускает бьюти-бренд
    Рози Хантингтон-Уайтли

    Молодая мама Рози Хантингтон-Уайтли и бывшая модель Victoria's Secret с легкостью сочетает воспитание ребенка с карьерой

    Более того, сейчас в резюме модели появилась новая графа - основатель косметического бренда. Рози запустила собственную марку Rose Inc., сообщив об этом на странице в Instagram.

    Что войдет в дебютную бьюти-коллекцию Хантингтон-Уайтли, официально не объявлено, но, судя по первым фото рекламной кампании, здесь можно встретить немало продуктов розового цвета - будь то тени для век или румяна, а также средства для создания тона.

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    Экс-«ангел» Victoria's Secret запускает бьюти-бренд
    Экс-«ангел» Victoria's Secret запускает бьюти-бренд

    Ранее у Хантингтон-Уайтли был опыт работы над коллекцией косметики, но на тот момент не собственной. Она создала линейку совместно с Marks & Spencer под названием Autograph, куда вошли ароматы, тональные средства и помады для губ.

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