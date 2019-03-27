Эмбер Херд засекли на прогулке с ребенком на руках



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Эмбер Херд

Кинозвезда умилила фанатов новым фото

На днях папарацци удалось запечатлеть довольно трогательную картину: фотографы засняли 32-летнюю Эмбер Херд во время прогулки с маленьким сыном своей близкой подруги.

Актрису сфотографировали около дома ее приятельницы в Лос-Анджелесе. Эмбер, одетая в белую футболку, джинсы-бойфренды и коричневые полусапоги, несла на руках мальчика, нежно придерживая его за голову. Херд улыбалась и время от времени целовала малыша в лоб.

«Кстати, в своем Instagram накануне Эмбер опубликовала селфи, но уже с другим малышом - сыном своей сестры Уитни.

«Я в роли тети-жонглера. Малыш Хантер, проживи самую лучшую жизнь», - написала Херд, которая недавно стала встречаться с 45-летним аргентинским кинорежиссером Андресом Мускетти.

К слову, этот пост вызвал неоднозначную реакцию подписчиков. Пока одни умилялись снимком, другие принялись писать о том, что оставлять маленького ребенка с Эмбер Херд не самая лучшая идея.

Свое беспокойство фолловеры выразили потому, что на прошлой неделе Джонни Депп передал суду 87 компрометирующих Херд записей. На них видно, что актриса сама проявляла к экс-супругу агрессию, провоцировала ссоры, а однажды едва не лишила его пальца разбитой бутылкой. В обнародованных юридических документах также сказано, что Эмбер часто оскорбляла Джонни и избивала его ногами и руками.