Актер из «Бригады» признался, что этот сериал навредил России
- Сьогодні, 16:19
-
Розсилка
Кадр из сериала «Бригада»
Фильм дал плохой пример для подражания многим молодым людям
Известный российский актер Павел Майков, который прославился после того, как сыграл роль бандита «Пчелы» в знаменитом сериале «Бригада», рассказал, что этот фильм нанес значительный вред российскому обществу.
«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — объяснил актер в недавнем интервью.
Главное негативное последствие от сериала заключается в том, что многие молодые люди после просмотра захотели вести себя так же, как персонажи этого фильма. Однако по мнению артиста, при помощи зла и насилия спасти мир невозможно.
Напомним, «Бригада» - культовый российский сериал 2002 года. Он стал одним из наиболее успешных фильмов постсоветского пространства. В центре сюжета картины – четверо друзей, которые объединяются, чтобы создать преступную группировку. Вскоре они добиваются успеха и стремительно богатеют, а затем пытаются пробиться и во власть.
Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.
Джерело: Вести