Актер из «Бригады» признался, что этот сериал навредил России

Фильм дал плохой пример для подражания многим молодым людям

Известный российский актер Павел Майков, который прославился после того, как сыграл роль бандита «Пчелы» в знаменитом сериале «Бригада», рассказал, что этот фильм нанес значительный вред российскому обществу. «С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так



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Кадр из сериала «Бригада»

Фильм дал плохой пример для подражания многим молодым людям

Известный российский актер Павел Майков, который прославился после того, как сыграл роль бандита «Пчелы» в знаменитом сериале «Бригада», рассказал, что этот фильм нанес значительный вред российскому обществу.

«С выхода «Бригады» в 2000 году в нашем кинематографе больше ничего не появилось, что бы так заразило, вдохновило народ. Ничего. Для меня, как актера, сериал «Бригада» принес пользу — известность, а для общества, людей — вред. «Бригада» — это преступление перед Россией, в котором я участвовал», — объяснил актер в недавнем интервью.

Главное негативное последствие от сериала заключается в том, что многие молодые люди после просмотра захотели вести себя так же, как персонажи этого фильма. Однако по мнению артиста, при помощи зла и насилия спасти мир невозможно.

Напомним, «Бригада» - культовый российский сериал 2002 года. Он стал одним из наиболее успешных фильмов постсоветского пространства. В центре сюжета картины – четверо друзей, которые объединяются, чтобы создать преступную группировку. Вскоре они добиваются успеха и стремительно богатеют, а затем пытаются пробиться и во власть.

Главные роли в сериале исполнили Сергей Безруков, Дмитрий Дюжев, Павел Майков и Владимир Вдовиченков.

Джерело: Вести