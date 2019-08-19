Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
Эмили Ратаковски
instagram.com/emrata/
28-летнюю модель по праву считают «королевой бикини»
Знаменитая модель Эмили Ратаковски надела слишком откровенный купальник даже по собственным меркам. Бикини практически не скрывает грудь знаменитости, оно в очередной раз подчеркнуло стройность ее фигуры.
«Самые жаркие дни лета», – подписала короткий ролик Ратаковски.
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Поклонники звезды похвалили ее сексуальный наряд. Многие оценили и идеальный загар Эмили. «Прокрутил видео на повторе раз 400. Гипнотизирующе», «Если Бог кого и создал носить бикини – так это тебя», «Как мне нравится твоя кожа. Ты постоянно находишься на солнце? Как тебе удается поддерживать такой внешний вид?» - написали они в комментариях.