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    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)

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    <p>Эмили Ратаковски</p> <p>instagram.com/emrata/</p> - Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)

    Эмили Ратаковски

    instagram.com/emrata/

    28-летнюю модель по праву считают «королевой бикини»

    Знаменитая модель Эмили Ратаковски надела слишком откровенный купальник даже по собственным меркам. Бикини практически не скрывает грудь знаменитости, оно в очередной раз подчеркнуло стройность ее фигуры.

    «Самые жаркие дни лета», – подписала короткий ролик Ратаковски.

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    Публикация от Emily Ratajkowski (@emrata)

    Поклонники звезды похвалили ее сексуальный наряд. Многие оценили и идеальный загар Эмили. «Прокрутил видео на повторе раз 400. Гипнотизирующе», «Если Бог кого и создал носить бикини – так это тебя», «Как мне нравится твоя кожа. Ты постоянно находишься на солнце? Как тебе удается поддерживать такой внешний вид?» - написали они в комментариях.

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    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)
    Эмили Ратаковски игриво показала грудь в экстремальном бикини (видео)

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