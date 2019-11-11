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    Шоу-биз

    Джон Траволта установил цену на селфи

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    <p>Один совместный снимок стоил $250</p> <div></div> - Джон Траволта установил цену на селфи

    Один совместный снимок стоил $250

    Актер стал гостем фестиваля, где брал деньги за совместные фотографии

    Джон Траволта вовремя придумал возможность дополнительного заработка, заметив страсть поклонников к селфи со знаменитостями. Актер побывал в качестве гостя на ежегодном фестивале в Мельбурне. Разумеется, среди гостей мероприятия нашлись десятки тех, кто захотел сделать селфи со звездой.

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    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи
    Джон Траволта установил цену на селфи

    Однако Траволта решил усложнить фанатам задачу. Всем, кто пожелал сделать фото с Джоном, озвучивался прайс. Так, один совместный снимок стоил 250 долларов. Впрочем, у всех была возможность приобрести «пакетное предложение»: селфи плюс профессиональная фотография вместе с автографом. Такой бонус увеличивал сумму вдвое.

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