Джон Траволта установил цену на селфи



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Один совместный снимок стоил $250

Актер стал гостем фестиваля, где брал деньги за совместные фотографии

Джон Траволта вовремя придумал возможность дополнительного заработка, заметив страсть поклонников к селфи со знаменитостями. Актер побывал в качестве гостя на ежегодном фестивале в Мельбурне. Разумеется, среди гостей мероприятия нашлись десятки тех, кто захотел сделать селфи со звездой.

Однако Траволта решил усложнить фанатам задачу. Всем, кто пожелал сделать фото с Джоном, озвучивался прайс. Так, один совместный снимок стоил 250 долларов. Впрочем, у всех была возможность приобрести «пакетное предложение»: селфи плюс профессиональная фотография вместе с автографом. Такой бонус увеличивал сумму вдвое.