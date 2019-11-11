Старые добрые «Друзья»: Кортни Кокс поделилась трогательным фото с Мэттью Перри



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Кортни Кокс сейчас продолжает работать в нескольких телевизионных проектах, в то время как Мэттью Перри совсем отошел от работы

Актриса рассказала, что недавно актеры вместе обедали

Кортни Кокс выложила в Инстаграм совместное фото с Мэттью Перри – лучшим другом и впоследствии ее мужем по сериалу «Друзья».

Актриса подписала пост так: «Угадайте, с кем я обедала сегодня? Я знаю! Могу ли я быть счастливее?»

Запись прокомментировала Лиза Кудроу, которая сыграла в культовом сериале их подругу Фиби. «Счастливчик-счастливчик», - написала она.

Журнал People отмечает, что Кортни Кокс сейчас продолжает работать в нескольких телевизионных проектах. В то время как Мэттью Перри совсем отошел от работы. В августе 2018 года Перри перенес серьезную операцию на желудочно-кишечном тракте, после которой оставался прикованным к постели в течение трех месяцев.