Эмили Ратаковски соблазнительно изгибается в прозрачном белье (фото)



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28-летняя Эмили Ратаковски успешно занимается не только модельным бизнесом, но и дизайном instagram.com/emrata

Звезда представила первую коллекцию нижнего белья своего бренда

28-летняя супермодель Эмили Ратаковски приняла участие в демонстрации новой коллекции своего бренда. На этот раз в съемках с ней приняла участие восходящая модельная звезда Джеми Линн. Девушки примерили несколько комплектов белья. Сначала они позировали в черных комплектах, состоящих из лифов с прозрачными вставками и стрингов с высокой посадкой. «Сексуально и очень удобно», – описала комплект Эмили.

Многие поклонники пришли в восторг от новой коллекции кружевного белья модели. «На это невозможно спокойно смотреть! Просто богини», «Эмили, твоя фигура – это сказка! На тебе все смотрится прекрасно», «Мне очень нравится этот дизайн. Сексуально, дерзко, чувственно», – высказались фолловеры.