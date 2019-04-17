Энн Хэтэуэй рассказала, как боролась с алкогольной зависимостью



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Энн Хэтэуэй

Кинозвезда рассказала о своих приоритетах в жизни

В январе этого года Энн Хэтэуэй стала гостьей шоу Эллен Дедженерес, на котором актриса рассказала телеведущей, что решила отказаться от алкоголя на ближайшие 18 лет. Тогда многие зрители программы подумали, что решение Энн - борьба с зависимостью, однако в своем новом интервью звезда поспешила отметить, что это совсем не так.

«Я прекратила употреблять алкоголь еще осенью. Решила, что не притронусь к нему ближайшие 18 лет. Не хочу пить до тех пор, пока мой сын не вырастет и не съедет от меня. Однажды мне надо было отвезти его в детский сад, но я не смогла сама сеть за руль, поскольку у меня было ужасное похмелье. В тот день я и решила отказаться от алкоголя», - рассказала почти полгода назад Хэтэуэй.

«Я спокойно отношусь к выпивке, не думаю, что это плохо. Когда я доберусь до определенного этапа в своей жизни, я снова начну употреблять алкоголь. Просто сейчас приоритеты расставлены иначе», - поделилась Энн на страницах Modern Luxury Boston Common.

Родителями Энн Хэтэуэй и ее муж Адам Шульман, напомним, стали в 2016 году - у пары родился сын Джонатан. Однако останавливаться на одном ребенке, как говорят знакомые супругов, они не собираются.