Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии



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Энн Хэтэуэй

Образ актрисы получился достаточно оригинальным

Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на торжественном открытии многофункционального комплекса в Нью-Йорке в достаточно интересном образе.

Для мероприятия обладательница «Оскара» выбрала объемный клетчатый пиджак мужского кроя, а также белую футболку и белую юбку в пол. Все эти предметы гардероба относятся к последней коллекции бренда Tommy Hilfiger. Свой элегантный образ Энн Хэтэуэй завершила бежевыми туфлями-лодочками и крупными серьгами-кольцами.

Отметим, что Энн Хэтэуэй известна своими неординарными нарядами, которые она выбирает для выхода в свет.