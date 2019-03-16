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    Шоу-биз

    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии

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    Энн Хэтэуэй - Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй

    Образ актрисы получился достаточно оригинальным

    Известная голливудская актриса Энн Хэтэуэй появилась на торжественном открытии многофункционального комплекса в Нью-Йорке в достаточно интересном образе.

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    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии
    Энн Хэтэуэй восхитила элегантным образом на светском мероприятии

    Для мероприятия обладательница «Оскара» выбрала объемный клетчатый пиджак мужского кроя, а также белую футболку и белую юбку в пол. Все эти предметы гардероба относятся к последней коллекции бренда Tommy Hilfiger. Свой элегантный образ Энн Хэтэуэй завершила бежевыми туфлями-лодочками и крупными серьгами-кольцами.

    Отметим, что Энн Хэтэуэй известна своими неординарными нарядами, которые она выбирает для выхода в свет.

     

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