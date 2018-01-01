Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали первые снимки близнецов

В конце декабря мировые СМИ заговорили о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.

Слухи подтвердила мама певца, которая также рассказала подробности беременности спортсменки. Счастливые родители и сами не смогли долго скрывать свою радость. На днях в Instagram аккаунтах звезд появились первые снимки новорожденных близнецов. Энрике опубликовал трогательный кадр со спящим младенцем, подписав: