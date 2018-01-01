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    Шоу-биз

    Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали первые снимки близнецов

    В конце декабря мировые СМИ заговорили о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.
    Слухи подтвердила мама певца, которая также рассказала подробности беременности спортсменки. Счастливые родители и сами не смогли долго скрывать свою радость. На днях в Instagram аккаунтах звезд появились первые снимки новорожденных близнецов. Энрике опубликовал трогательный кадр со спящим младенцем, подписав:
    • Сьогодні, 11:51
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    В конце декабря мировые СМИ заговорили о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.

    Слухи подтвердила мама певца, которая также рассказала подробности беременности спортсменки.

    Счастливые родители и сами не смогли долго скрывать свою радость. На днях в Instagram аккаунтах звезд появились первые снимки новорожденных близнецов. Энрике опубликовал трогательный кадр со спящим младенцем, подписав: «Мое счастье».

    Анна же опубликовала фото с другим малышом, держа его на руках и нежно целуя в маленькую щечку.

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    Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали первые снимки близнецов
    Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали первые снимки близнецов

    Напомним, что счастливое событие в семье Энрике и Анны случилось 16 декабря в Майями

    Джерело: graziamagazine.ru

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