Энрике Иглесиас и Анна Курникова опубликовали первые снимки близнецов
- Сьогодні, 11:51
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В конце декабря мировые СМИ заговорили о том, что Анна Курникова и Энрике Иглесиас впервые стали родителями.
Слухи подтвердила мама певца, которая также рассказала подробности беременности спортсменки.
Счастливые родители и сами не смогли долго скрывать свою радость. На днях в Instagram аккаунтах звезд появились первые снимки новорожденных близнецов. Энрике опубликовал трогательный кадр со спящим младенцем, подписав: «Мое счастье».
Анна же опубликовала фото с другим малышом, держа его на руках и нежно целуя в маленькую щечку.
Напомним, что счастливое событие в семье Энрике и Анны случилось 16 декабря в Майями.
Джерело: graziamagazine.ru