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    Шоу-биз

    Когда нечего скрывать: супермодель Кендалл Дженнер надела прозрачные брюки (фото)

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    <p>Каждое публичное появление Кендалл Дженнер производит настоящий фурор</p> <div></div> - Когда нечего скрывать: супермодель Кендалл Дженнер надела прозрачные брюки (фото)

    Каждое публичное появление Кендалл Дженнер производит настоящий фурор

    instagram.com/kendalljenner/

    Звезда решила эпатировать публику

    Самая высокооплачиваемая супермодель Кендалл Дженнер наслаждается отдыхом в Майами-Бич и радует своего бойфренда-баскетболиста и заодно пользователей сети откровенными нарядами. Папарацци запечатлели Кендалл, когда она зашла перекусить в одно из местных кафе. Звезда подиумов надела короткий топ шоколадного оттенка и брюки из прозрачной черной ткани. Настолько прозрачной, что любой желающий мог рассмотреть трусы с высоким вырезом на бедрах, которые надела девушка.

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    Когда нечего скрывать: супермодель Кендалл Дженнер надела прозрачные брюки (фото)
    Когда нечего скрывать: супермодель Кендалл Дженнер надела прозрачные брюки (фото)

    При себе у нее был сборник эссе Мелиссы Бродер. Модель начала читать эту книгу еще в ноябре прошлого года — об этом она рассказывала в интервью.

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