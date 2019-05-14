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    Шоу-биз

    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)

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    instagram / maruvofficial - Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    instagram / maruvofficial

    Звезда порадовала поклонников новыми фото

    Представляющая российский лейбл украинская певица Mаruv готовится поразить своих поклонников новыми соблазнительными движениями, которые выполняет на пилоне. Впрочем, чтобы осуществить задуманное, звезде придется сбросить немного веса.

    Об этом Анна Корсун объявила в своем Instagram, показав, как осваивает новые трюки.

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     Как изестно, несмотря на отказ Maruv представлять нашу страну на Евровидении в Израиле, певица с удовольствием выступает в России.

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    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
    instagram / maruvofficial

     Читайте также: «Евровидение-2019»: все песни первого полуфинала
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