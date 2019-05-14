Maruv засветила неидеальную фигуру на пилоне (фото)
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Розсилка
instagram / maruvofficial
Звезда порадовала поклонников новыми фото
Представляющая российский лейбл украинская певица Mаruv готовится поразить своих поклонников новыми соблазнительными движениями, которые выполняет на пилоне. Впрочем, чтобы осуществить задуманное, звезде придется сбросить немного веса.
Об этом Анна Корсун объявила в своем Instagram, показав, как осваивает новые трюки.
Как изестно, несмотря на отказ Maruv представлять нашу страну на Евровидении в Израиле, певица с удовольствием выступает в России.
instagram / maruvofficial
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