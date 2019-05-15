Менеджмент группы Kazka опроверг обвинения в неуплате налогов



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В числе «недобросовестных налогоплательщиков» также оказались Анна Седокова, Ани Лорак, Dzidzio, Камалия, Андрей Хлывнюк, Позитив, Мария Яремчук, Амадор Лопес и Maruv

Представители популярной украинской группы Kazka ответили на обвинения, опубликованные в Фейсбуке и.о. замглавы Государственной фискальной службы Евгения Бамбизова. Менеджмент заявил, что солистка проекта Александра Зарицкая - образцовая налогоплательщица. А фискальным службам впредь надо поосторожнее выражения выбирать.

«Евгений Бамбизов опубликовал ложную информацию. Среди «звезд, которые далеко не всегда выступают образцовыми налогоплательщиками» он указал имя Александры Зарицкой - солистки группы Kazka . В то время как Александра честный налогоплательщик, и все ее доходы облагаются налогами согласно действующему законодательству Украины. Хотим обратить внимание государственных органов на то, что распространение дезинформации порочит репутацию, честь и достоинство артистов. На наш взгляд, важно воздерживаться от оценочных суждений лицам, занимающим такие высокие посты. Даже на своей личной странице необходимо осознавать ответственность за распространение неправдивой информации и выбор броских заголовков, свойственных желтой прессе, - прокомментировал ситуацию менеджер группы изданию kp.ua.

В посте Евгеня Бамбизова о «недобросовестных налогоплательщиках» также были упомянуты Анна Седокова, Ани Лорак, Dzidzio, Камалия, Андрей Хлывнюк, Позитив, Мария Яремчук, Амадор Лопес и Maruv.

«Складывается первое впечатление: творческая деятельность значительного количества наших знаменитостей - это суровый путь бессребреника, сопровождающийся почти аскетичным образом жизни и благотворительными концертами - никак иначе. В то же время сами знаменитости выглядят вполне обеспеченными людьми, активно концертируют и получают вполне ощутимые доходы от своей артистической деятельности. Расценки за участие в концертах и вечеринках варьируются в коридоре 5-50 тысяч долларов или евро за вечер», - отметил чиновник.