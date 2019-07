Эпатажная Netta и легендарные Black Eyed Peas зажгли на Atlas Weekend-2019 (фото)



В Украине Black Eyed Peas были всего лишь раз, в 2006 году

10 июля состоялся второй день масштабного музыкального фестиваля Atlas Weekend 2019. На главной сцене выступили Tatarka, Little Big, Mélovin, Netta и Black Eyed Peas.

Конечно же, главными звездами этого дня стали авторы хита I gotta feeling и победительница «Евровидения».

Эпатажная израильская певица, по обыкновению, вышла на сцену в ярком костюме и устроила сумасшедшие танцы.

Вишенкой на торте второго дня фестиваля стало выступление легендарных Black Eyed Peas. Музыканты в буквальном смысле зажгли публику старыми-добрыми хитами Let's get it started и Pump it.

«Сказать, что я в восторге от The Black Eyed Peas - ничего не сказать. Увидеть вживую легенду, под песни которых прошли мои дискотечные года. Вчера я прыгала все выступление! Было настолько драйвово и незабываемо !!! Этот день навсегда в моем сердце», «Невероятно круто», «Спасиба! Сегодня было огонь», - пишут благодарные слушатели.

Напомним, в первой день фестиваля главными заводилами на сцене стали Павло Зибров и София Ротару. Пенсионеры украинского шоу-бизнеса произвели невиданный ранее фурор и привели на фестиваль рекордное количество посетителей.

