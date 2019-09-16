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    Шоу-биз

    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве

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    <p>Александра Зарицкая</p> <p>instagram.com/kazka.band/</p> - Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве

    Александра Зарицкая

    instagram.com/kazka.band/

    Купленные билеты будут действительными в марте и сдавать их не нужно

    Популярная украинская группа Kazka сообщила об отмене выступления в Киеве. Музыканты должны были сыграть большой концерт в «Дворце спорта» 14 ноября, однако решили перенесли его.

    О причине отмены концерта музыканты рассказали в Инстаграме

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    Публикация от KAZKA (@kazka.band)

    «Есть для вас важная новость. Мы приняли непростое, но необходимое решение - перенести наш сольный концерт на март следующего года. Почему? Мы не хотим, чтобы он стал дежурным. Мы готовимся к лучшему шоу, в котором нам приходилось участвовать. И для создание такого нам еще нужно время. Уверены, вы поймете. PS для всех, кто имеет билеты на руках, мы готовим небольшие сюрпризы. Спасибо, kazkovi, за то, что вы с нами. Любим!» - сообщили музыканты.

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    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве
    Еще не готовы: группа Kazka отменила концерт в Киеве

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    Kazka новости билеты
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