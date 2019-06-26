Евгений Кошевой признался, что команда скучает по Владимиру Зеленскому



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Несмотря на уход Зеленского из проекта, команда студии «Квартал 95» продолжает заниматься любимым делом

Студия «Квартал 95» кроме того, что снимает новую концертную программу, также анонсировала фестиваль KvartalFest, который пройдет по всей Украине.

Во время пресс-конференции участники проекта рассказали, что сейчас жизнь команды кардинально изменилась после ухода Зеленского из «Квартал 95».

«Нам пришлось искать пародиста на президента. Мы объявили конкурс на лучшего пародиста президента Украины Владимира Зеленского и вот ищем его, собственно для того, чтобы шутки были о нем. Мы продолжаем работать, у нас есть новые актеры, которые дополнят и освежат наш коллектив», - отметил Кошевой.

Также актер поделился, что иногда они звонят Зеленскому и плачутся ему в плечо.

«Когда звоним друг другу говорим, что скучаем, но делаем это очень редко. Когда созваниваемся, плачем в плечо. В основном делаем это мы, потому что он сильный», - рассказал Евгений.