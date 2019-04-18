«Евровидение-2019»: Представительница Сербии Невена Божович споет песню о любви



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Невена Божович

Композиция получила название Crown

24-летняя красотка с золотыми кудрями одержала победу в Нацотборе и теперь представит свою конкурсную композицию Crown на международной сцене в Тель-Авиве. Для Невене, которая родилась в городе Косовска-Митровица, это уже третья попытка покорить международный песенный конкурс «Евровидение».

В 2007 году Невене представляла Сербию на детском «Евровидении» в Роттердаме и заняла третье место, а в 2013 году певица победила в национальном конкурсе и вышла на сцену в составе группы Moje 3.

«Я как во сне. Большое спасибо всем, кто голосовал за меня», - заявила Божович после подведения итогов национального отбора. Певица рассказала, что не писала свою песню специально для этого конкурса, но представляет, что нужно для победы в Израиле по опыту своих двух предыдущих выступлений на «Евровидении».