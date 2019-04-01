Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону



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Тристан Томпсон

Спортсмен столкнулся с ненавистью со стороны поклонников бывшей пассии

28-летний баскетболист вынужден был играть под улюлюканье, свист и неодобрительные окрики. Во время ответственных бросков Тристана Томпсона фанаты семейства Кардашьян скандировали имя Хлои.

Все «прелести» такого негативного отношения к себе почувствовал баскетболист «Кливленд Кавальерс». Тристан Томпсон был гражданским мужем 34-летней Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian) и отцом ее единственной дочери Тру, которой в скором времени исполнится год.

Любвеобильный красавчик-спортсмен был уличен в неверности во время беременности пассии. Тогда он впервые столкнулся с критикой фанатов Хлои. Они угомонились только после того, как модель простила гражданского мужа. Это не стало для Тристана уроком.

В феврале разгорелся новый скандал. Баскетболиста застали за любовными ласками с 21-летней Джорджин Вудс, лучшей подругой младшей из сестер Кайли Дженнер. На этот раз терпение Хлои лопнуло и она объявила о расставании со спортсменом.