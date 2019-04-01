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    Шоу-биз

    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону

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    Тристан Томпсон - Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Тристан Томпсон

    Спортсмен столкнулся с ненавистью со стороны поклонников бывшей пассии

    28-летний баскетболист вынужден был играть под улюлюканье, свист и неодобрительные окрики. Во время ответственных бросков Тристана Томпсона  фанаты семейства Кардашьян скандировали имя Хлои.

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    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону
    Фанаты Хлои Кардашьян отомстили предавшему ее Тристану Томпсону

    Все «прелести» такого негативного отношения к себе почувствовал баскетболист «Кливленд Кавальерс». Тристан Томпсон был гражданским мужем 34-летней Хлои Кардашьян (Khloe Kardashian) и отцом ее единственной дочери Тру, которой в скором времени исполнится год.

    Любвеобильный красавчик-спортсмен был уличен в неверности во время беременности пассии. Тогда он впервые столкнулся с критикой фанатов Хлои. Они угомонились только после того, как модель простила гражданского мужа. Это не стало для Тристана уроком.

    В феврале разгорелся новый скандал. Баскетболиста застали за любовными ласками с 21-летней Джорджин Вудс, лучшей подругой младшей из сестер Кайли Дженнер. На этот раз терпение Хлои лопнуло и она объявила о расставании со спортсменом.

     

    Кардашьян
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