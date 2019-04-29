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    Шоу-биз

    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»

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    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»

    Агрессивные фанаты набросились на спойлер-мена с кулаками

    В Гонконге посетители одного из кинотеатров избили мужчину за спойлеры к последней части серийного блокбастера «Мстители: Финал». Об этом сообщает телеканал TVBS со ссылкой на очевидцев.

    Сообщается, что зритель слишком активно обсуждал сюжет фильма после выхода из зала, и это очень огорчило тех, кто собирался попасть на следующий сеанс. Нерадивые фанаты набросились на мужчину с кулаками, а после удалились прочь. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на месте.

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    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»
    Фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам в первый уик-энд

    Напомним, фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам уже в первый выходной прокат, собрав $1,2 миллиарда. До этого рекорд принадлежал предыдущей части франшизы «Мстители: Война бесконечности», мировые сборы которой за первый уик-энд составили $640 миллионов.

    кино рекорды
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