Фанаты Marvel избили мужчину за спойлеры к последним «Мстителям»



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Агрессивные фанаты набросились на спойлер-мена с кулаками

В Гонконге посетители одного из кинотеатров избили мужчину за спойлеры к последней части серийного блокбастера «Мстители: Финал». Об этом сообщает телеканал TVBS со ссылкой на очевидцев.

Сообщается, что зритель слишком активно обсуждал сюжет фильма после выхода из зала, и это очень огорчило тех, кто собирался попасть на следующий сеанс. Нерадивые фанаты набросились на мужчину с кулаками, а после удалились прочь. Пострадавшему понадобилась медицинская помощь, которую ему оказали прямо на месте.

Напомним, фильм «Мстители: Финал» побил мировой рекорд по сборам уже в первый выходной прокат, собрав $1,2 миллиарда. До этого рекорд принадлежал предыдущей части франшизы «Мстители: Война бесконечности», мировые сборы которой за первый уик-энд составили $640 миллионов.