Фанаты требуют снять Бри Ларсон с роли Капитана Марвел и взять на ее место темнокожую лесбиянку



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Поклонники киновселенной создали петицию

Оскароносная актриса Бри Ларсон словила много ненависти от хейтеров с первых же дней работы на Marvel. Дело в том, что фанаты представляли ее героиню абсолютно иначе и не стеснялись грубо выражать свое недовольство. Усугубило ситуацию одно из многочисленных интервью, в котором актриса обмолвилась, что хотела бы видеть среди журналистов больше женщин и людей разных национальностей, а не сплошь белых мужчин, которых в том пресс-туре было абсолютное большинство. Ее слова разлетелись по чети и вызвали большой резонанс, и вскоре посыл Бри, который заключался в «почему бы не добавить разнообразия?», СМИ превратили в радикальное «уберите белых мужчин!».

Тех, кто и так был настроен против Ларсон, это окончательно вывело из себя и стало поводом для создания петиции: фанаты требуют, чтобы Бри сняли с роли капитана Марвел.

«Пусть Бри Ларсон докажет, что она истинный борец за справедливость, отказавшись от роли и передав ее женщине с другим цветом кожи и нетрадиционной ориентацией. Она никогда не делала пожертвований в пользу ЛГБТ-сообщества, только в Фонд Кино, так пусть теперь покажет, что ее поддержка меньшинств - это не пустая болтовня», - заявляют авторы петиции, за пару дней собравшей 23 тысячи подписей.

Джерело: Super