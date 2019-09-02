Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже



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Ирина Федишин instagram.com/irynafedyshyn/

Звезда порадовала поклонников откровенными фото

Одна из самых популярных украинских певиц Ирина Федишин продолжает свой отпуск, и, следовательно, терзать фантазию подписчиков соблазнительными фотографиями.

Так, в своем Инстаграме знаменитость показала, как наслаждеатся солнышком на пляже в Мексике. Звезда шоу-бизнеса похвасталась стройными формами в красном мини-платье и коралловом купальнике.

«Лето, как маленькая жизнь...», - прокомментировала фото певица.

Поклонники тут написали огромное количество комплиментов певице.

«Ирочка, этот купальник вам очень идет. Секси-бомба», «Милашка», «Восхитительная красавица», «Невероятная фигура», - пишут восхищенные почитатели выдающихся форм певицы.



