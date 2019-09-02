Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
Ирина Федишин
instagram.com/irynafedyshyn/
Звезда порадовала поклонников откровенными фото
Одна из самых популярных украинских певиц Ирина Федишин продолжает свой отпуск, и, следовательно, терзать фантазию подписчиков соблазнительными фотографиями.
Так, в своем Инстаграме знаменитость показала, как наслаждеатся солнышком на пляже в Мексике. Звезда шоу-бизнеса похвасталась стройными формами в красном мини-платье и коралловом купальнике.
«Лето, как маленькая жизнь...», - прокомментировала фото певица.
Поклонники тут написали огромное количество комплиментов певице.
«Ирочка, этот купальник вам очень идет. Секси-бомба», «Милашка», «Восхитительная красавица», «Невероятная фигура», - пишут восхищенные почитатели выдающихся форм певицы.
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