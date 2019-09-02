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    Шоу-биз

    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже

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    <p>Ирина Федишин</p> <p>instagram.com/irynafedyshyn/</p> - Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже

    Ирина Федишин

    instagram.com/irynafedyshyn/

    Звезда порадовала поклонников откровенными фото

    Одна из самых популярных украинских певиц Ирина Федишин продолжает свой отпуск, и, следовательно, терзать фантазию подписчиков соблазнительными фотографиями.

    Так, в своем Инстаграме знаменитость показала, как наслаждеатся солнышком на пляже в Мексике. Звезда шоу-бизнеса похвасталась стройными формами в красном мини-платье и коралловом купальнике.

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    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже
    Федишин в мини засветила упругие ягодицы на пляже

    «Лето, как маленькая жизнь...», - прокомментировала фото певица.

    Поклонники тут написали огромное количество комплиментов певице.

    «Ирочка, этот купальник вам очень идет. Секси-бомба», «Милашка», «Восхитительная красавица», «Невероятная фигура», - пишут восхищенные почитатели выдающихся форм певицы.

     Читайте также: Восхищенный, грустный, обреченный: как выглядел Зеленский на первом заседании Верховной Рады (фото)


     

     

    певица Ирина Федишин отпуск
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