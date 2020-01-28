Фигура, как в юности: 49-летняя Наоми Кэмпбелл обнажилась ради съемки в кампейне Vivienne Westwood



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Наоми продемонстрировала свое идеальное тело Фото: instagram.com/naomi/

Одна из самых узнаваемых супермоделей современности впервые за долгое время рискнула показать фигуру без одежды

49-летняя Наоми Кэмпбелл еще ни разу не становилась лицом бренда Vivienne Westwood. Спустя 33 года своей карьеры в мире моды она снялась в рекламной кампании британской марки - и позировала обнаженной.

Наоми продемонстрировала свое идеальное тело. Модель повернулась к камере боком, из «одежды» на ней были только туфли и массивная шляпа из черного тюля. На одном из кадров Черная Пантера запечатлена вместе с самой Вивьен Вествуд. Кутюрье позирует в миди, а модель - в асимметричном мини. Автором провокационных фото стал Юрген Теллер.

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