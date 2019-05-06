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    Шоу-биз

    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда

    • Розсилка
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда

    Согласно прогнозу экспертов, к концу вторых выходных проката последние «Мстители» обгонят Титаник, но пока неизвестно, смогут ли они побить рекорд «Аватара»

    Финальная часть фантастической саги «Мстители» собрала в мире за две недели проката более $1,9 миллиарда. Об этом сообщает CNN.

    По данным телеканала, только в минувшую пятницу кассовые сборы в мире фильма «Мстители: Финал» составили $128 миллионов, а в целом за все время проката превысили $1,9 млрд.

    Однако побить рекорд по сборам за второй уикенд проката «Мстителям» пока не удалось: седьмой эпизод саги «Звездные войны: Пробуждение силы» собрал за вторые выходные в 2015 году $149 миллионов.

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    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда
    Фильм «Мстители: Финал» собрал в мировом прокате около $2 млрд за два уикенда

    За всю историю мирового кино более $2 миллиардов в мировом прокате собирали четыре фильма - «Аватар», «Титаник», «Звездные войны: Эпизод 7 - Пробуждение Силы» и «Мстители 3: Война бесконечности». Таким образом, картина «Мстители: Финал» вплотную приблизилась к рекордсменам и уже считается пятым самым кассовым фильмом в истории.

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    Джерело: Esquire

    кино рекорды деньги
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