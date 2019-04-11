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    Шоу-биз

    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon

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    Дональд Гловер - Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon
    Дональд Гловер

    Картина выйдет на стриминговой платформе 13 апреля, сразу после премьеры на музыкальном фестивале Coachella

    Фильм «Остров Гуава» (Guava Island) с Рианной и Дональдом Гловером (Childish Gambino) в главных ролях покажут бесплатно на платформе Amazon. Об этом сообщает Deadline.

    На Amazon фильм появится сразу после премьерного показа на фестивале Coachella 12 апреля. А посмотреть его онлайн будет можно уже 13 апреля в 12:01 по местному времени. Для тех, у кого нет подписки на сервис, фильм будет доступен в течение 18 часов, до 18:00 следующего дня.

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    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon
    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon
    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon
    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon
    Фильм «Остров Гуава» с Рианной и Дональдом Гловером покажут бесплатно на Amazon

    Также фильм покажут на YouTube в рамках трансляции Coachella.

    В августе прошлого года стало известно, что Рианна и Дональд Гловер работают над совместным проектом «Остров Гуава», режиссером которого выступил Хиро Мурай, снявший для Гловера клип This Is America. Кроме Гловера и Рианны в ленте также снялись Летиция Райт и Нонсо Анози. Съемки проходили на Кубе.

    Первый показ трейлера фильма состоялся на фестивале Гловера Pharos в Новой Зеландии.

    Подробности сюжета пока не сообщаются. Известно только, что Дональд Гловер сыграл музыканта, а Рианна - его девушку.

     

    Джерело: Esquire

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