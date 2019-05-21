Финал «Игры престолов» посмотрело рекордное количество зрителей за всю историю канала HBO
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Розсилка
На данный момент шестую серию восьмого сезона «Игры престолов» официально увидело примерно 13,6 миллиона зрителей
Последний сезон «Игры престолов» восприняли в штыки многие фанаты сериала. Свыше миллиона человек подписали интернет-петицию, в которой содержится требование изменить сюжет финала фильма и переснять его. Тем не менее, зрительский интерес к картине остается огромным.
На данный момент шестую серию восьмого сезона «Игры престолов» посмотрело примерно 13,6 миллиона зрителей. Это рекордный результат не только для сериала, но и для всех шоу, выпущенных компанией HBO в ее 47-летней истории. Если к этой цифре прибавить число повторных просмотров, а также тех, кто решил увидеть окончание саги позже, количество зрителей возрастет до 19,3 миллиона.
Предыдущий рекорд просмотров установила предпоследняя, пятая серия финала «Игры престолов», а на третьем месте оказался заключительный эпизод седьмого сезона. В целом же восьмой сезон борьбы за Железный трон должны увидеть 44,2 миллиона человек, что на десять миллионов больше, чем в седьмом сезоне.