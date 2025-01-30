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Фіналіст Нацвідбору Євробачення. Khayat: громадянин Британії представлятиме Україну?

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Khayat родом зі Знам’янки, Кіровоградщина
фото з відкритих джерел

Андрій Хайат втретє бере участь у Нацвідборі на Євробачення

Український співак Андрій Хайат відомий, як Khayat – один із 10 фіналістів Нацвідбору на Євробачення. Родом зі Знам’янки, Кіровоградщина. Його музика поєднує елементи етнопопу та електронного звучання, створюючи унікальний стиль, який вирізняється серед інших виконавців.

«Главком» розповідає про творчий шлях Khayat, головні здобутки та те, чим він здивує слухачів цього разу.

Що відомо про Khayat

У 2019 році Андрій Хайат взяв участь у вокальному шоу «Голос країни»
У 2019 році Андрій Хайат взяв участь у вокальному шоу «Голос країни»
фото: ado.khayat/Instagram

Khayat – це справжнє прізвище артиста, а не сценічний псевдонім. Воно походить від його вітчима, який має арабське коріння. Андрій Хайат народився в Лівані, але є громадянином Великої Британії.

«З батьком спілкуюся, але найбільший відрізок життя (з семи років) я провів з вітчимом. Я обох називаю «тато», бо для мене суттєвої різниці нема – є мій батько, з яким я добре спілкуюся, і є вітчим, який мене виховав», – розповів Хайат в інтерв'ю телеканалу «Дім».

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Публикация от KHAYAT (@ado.khayat)

Співак народився в місті Знам'янка Кіровоградської області у музикальній родині. Він здобув музичну освіту, закінчивши місцеву музичну школу по класу акордеона. Його дитячі роки минули в різних країнах: 

«Моє дитинство проходило дуже сумбурно, бо воно було і в Україні, й на Кубані (в українській діаспорі, там, де жили мої прародичі), і в Лівані у родичів вітчима. Тобто я був і тут, і там».

Згодом Андрій Хайат переїхав до Києва, вступивши до Національного педагогічного університету імені М. П. Драгоманова, де навчався за спеціальністю «Англійська та арабська мови» і завершив навчання у 2019 році. До цього Хайат встиг пожити в США. В Атланті він навчався за обміном.

Khayat – це справжнє прізвище артиста, а не сценічний псевдонім
Khayat – це справжнє прізвище артиста, а не сценічний псевдонім
фото: ado.khayat/Instagram

«Голос країни» та Нацвідбори

У 2019 році Андрій Хайат вирішив спробувати свої сили на кастингу вокального шоу «Голос країни», виконавши пісню «У кінці греблі шумлять верби». Його голос вразив суддів, і він приєднався до команди Тіни Кароль.

Khayat пройшов усі етапи «Голосу країни» та вийшов у фінал. У другому турі він разом із Тіною Кароль виконав «Ніч яка місячна», проте за підсумками конкурсу посів третє місце.

Андрій Хайат із Тіною Кароль на шоу «Голос країни» виконав «Ніч яка місячна»

Того ж року співак вирішив спробувати свої сили у Нацвідборі на Євробачення, де фінішував п’ятим. У 2020 році він знову взяв участь у відборі та вийшов у фінал. Букмекери прогнозували йому високі шанси на перемогу, проте Khayat не зміг реалізувати ці очікування.

Нацвідбір на Євробачення-2025

Андрій Хайат втретє взяв участь у Нацвідборі. Цьогоріч він змагатиметься за право представляти Україну на Євробаченні з піснею Honor.

«Моя пісня має сильний, характерний меседж. І, скажімо так, хотілося б цього року презентувати Україну все ж з позиції сили, максимально, наскільки це можливо. Ця пісня епічна, але не забуваємо, що Євробачення це не тільки музика. Це багатофакторна історія, важлива для українців, бо вона не лише дає можливість проявити себе, свою культурну ідентифікацію. Це майданчик для культурної дипломатії», – зауважив Хайат в інтерв'ю «РБК-Україна».

Khayat пісня Honor

Хайат спочатку навіть не розглядав можливість участі у Нацвідборі цьогоріч. Однак усе змінилося після створення нової пісні:

«Я не думав про участь та не бачив себе на Нацвідборі, поки не створив свою пісню. Випустити її просто так, як один зі своїх треків, було б дуже дивно. Цей трек навряд чи був би поза Євробаченням. Не було завдання – написати пісню для Євробачення. Вона просто з’явилася».

Україномовну частину пісні співак написав рік тому. Однак англомовна частина, основна, з’явилася після того, як росіяни вдарили по «Охматдиту» 8 липня 2024 року.

8 липня 2024 року Росія вдарила по лікарні «Охматдит»
8 липня 2024 року Росія вдарила по лікарні «Охматдит»
фото: glavcom.ua

«Для мене це (удар по «Охматдиту», – «Главком») серед усіх днів, які ми прожили за час повномасштабної війни, це була дуже болісна та хвороблива акцентуація. Я не міг зупинити сльози увесь день, було моральне виснаження. І цей текст прийшов сам. Я не знав, що це буде пісня, просто записував текст в нотатках. І потім, за декілька днів після цього, я до нього повернувся. Я поєднав його з україномовною частиною і склався пазл», – підкреслив Андрій Хайат.

Особисте життя 

Андрій Хайат зізнався, що наразі у його житті немає місця для іншої людини:

«Я не хочу створювати собі образ правильного моногамного самця, бо я живу в моменті. Зараз в мене немає місць для інших людей. Є родина, батьки, сестра, горять дедлайни, Нацвідбір – для іншого немає місця», – зауважив співак.

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Публикация от KHAYAT (@ado.khayat)

Нагадаємо, фінал Національного відбору відбудеться 8 лютого 2025 року, де глядачі та журі оберуть артиста чи артистку, що представить Україну на Євробаченні-2025 у Швейцарії. Khayat виступатиме під номером шість.

Як повідомлялося, 23 січня було презентовано пісні учасників Національного відбору на Євробачення-2025 та проведено жеребкування порядку виступів у фіналі.

Раніше конкурсну пісню фіналістки Нацвідбору Fiїnka, справжнє імʼя якої Ірина Вихованець, «Культура» звинуватили у плагіаті на композицію Con Altura іспанської співачки Rosalía. Музична продюсерка національного відбору на «Євробачення-2025» Тіна Кароль відреагувала на закиди.

До слова, цьогоріч проголосувати за фіналіста Національного відбору на пісенний конкурс Євробачення-2025 можна буде в «Дії» та за допомогою СМС. Організатори вирішили вдосконалити систему, аби уникнути проблем, які виникли під час голосування торік.

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Теги: Євробачення співак пісня музика музикант конкурс

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